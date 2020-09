Corriere dello Sport-Stadio: Commisso mette le mani avanti

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Rocco, le mani avanti”. Sottotitolo con le dichiarazioni: “L’Europa è un obiettivo, non un obbligo”. A pagina 19 ecco le parole del Presidente: “Noi più forti, ma l’Europa non è un obbligo“. Di spalla pubblicato editoriale di analisi delle parole del presidente intitolato: “Il rischio di Vivacchiare“. In taglio basso sul match di sabato: “Iachini ritrova Biraghi e Pezzella“.

