Corriere dello Sport-Stadio: Commisso non molla davanti al pressing Juventus

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo: “Duncan: “Firenze il premio più bello della mia vita“. Sommario con alcune dichiarazioni del giocatore: “Non è stato facile lasciare il Ghana quando ero bambino. Nella Fiorentina voglio vincere qualche trofeo per ringraziare chi mi ha scelto. Incantato anche dalla città: vive di vero amore”. A pagina 14 sul mercato leggiamo: “La Juve per Chiesa offre 50 milioni“. Sottotitolo: “Da Torino stanno alzando il pressing per bruciare la concorrenza. Ma Commisso non molla”. A pagina 15 c’è l’intervista a Duncan: “Fiorentina voglia matta d’Europa”.