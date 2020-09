Corriere dello Sport-Stadio: E ora caccia a Piatek…e Torreira

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo: “Fiorentina, Ribery fa l’artista: subito 2 gol. E Kouame lo imita”. Occhiello: “Grande show in attacco e Lucchese battuta 5-0. Bonaventura: accordo chiuso”. A pagina 24 l’apertura è per: “Ribery e Kouame, la Fiorentina c’è“. Sottotitolo: “Bonaventura, l’arrivo è imminente“. Nel sommario leggiamo: “Caccia a Piatek per l’attacco. Torreira piace la pista resta aperta”.

0 0 vote Article Rating