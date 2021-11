Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina in prima fila per Alvarez

C’è spazio anche per le mosse di calciomercato della Fiorentina nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: “Alvarez, la Viola è in prima fila”. Sommario: “Ottimi rapporti con il River Plate: via allo sprint con la Juve”. A pagina 14 si legge: “Missione Alvarez. Blitz della Juve, la Viola non molla”. Sommario: “Tutte le big sull’ultima stella argentina, mentre Nico Gonzalez lo chiama a Firenze”.

A pagina 15: “Mayoral e Berardi il piano Fiorentina”. Sommario: “Il club alla ricerca della formula giusta per l’arrivo dello spagnolo. Nuovo assalto all’esterno”. Di lato: “Dragowski recupera, ansia per Nastasic”.