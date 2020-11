Questa mattina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo in prima pagina il titolo: “Iachini sul filo” Occhiello: “Otto punti in sette partite: la squadra fatica a fare il salto di qualità”. Sommario: “Fiorentina timida e opaca: solo 0 a 0 a Parma. Il tecnico: Decide il club”. A pagina 18 invece si legge “Ragnatela Parma. Fiorentina a secco”. In taglio basso “Iachini sul filo, non decido io”.

