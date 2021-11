Corriere dello Sport-Stadio: Il bomber conteso, la Fiorentina sfida la Juventus

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “La Viola su Alvarez, ma la Juve rilancia”. Sottotitolo: “Attaccante del River Plate, potrebbe diventare l’erede di Vlahovic. Ci sono anche i bianconeri in corsa: a gennaio la svolta decisiva”.

All’interno del giornale, grande spazio a: “Fiorentina, sfida alla Juve Alvarez bomber conteso”. Sommario: “La situazione dell’argentino è complessa. Può rinnovare, essere ceduto anche a gennaio per giugno 2022”. E ancora: “Ma la Viola sta monitorando anche altri centravanti: da Cabral a Scamacca“. In taglio basso: “Ufficiale: niente Argentina per Nico”. Sottotitolo: “Si aspetta sempre un tampone negativo di Gonzalez Dragowski, ci siamo”.