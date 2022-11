Corriere dello Sport-Stadio: Il gol della Pace

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo in grande sulla Fiorentina: “Il gol della Pace”. Occhiello: “Jovic si prende la scena: stende la Salernitana. E’ festa sotto la Curva”. Sommario: “Il serbo trascina la Fiorentina, regala il decimo posto in classifica e alla fine abbraccia i tifosi”.

A pagina 12 leggiamo: “Firenze sale con Jovic“. Sottotitolo: “Il serbo (con l’intervento del Var) decide la sfida contro una tenace Salernitana, a segno con Dia“. Di spalla il commento: “Adesso la Viola sa cosa deve fare”.

A pagina 14, parola al tecnico: “La felicità di Italiano “Avevo chiesto furore”. Sottotitolo: “Rispetto a prima la Fiorentina ha più fame. Il gol di Jovic mi ha dato gioia, come la sua esultanza”.

A pagina 15 infine le dichiarazioni di Bonaventura: “Jack: Brava la Viola se sta bene, si vede”. E ancora: “Abbiamo cambiato passo perché siamo tutti al meglio. Più velocità e intensità. Ora il Milan a San Siro”.