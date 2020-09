In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo: “Amrabat sale in cattedra, con l’Inter esame di fuoco“. A pagina 21 l’apertura sulla Fiorentina è per: “E Amrabat scopre l’effetto viola”. Ovvero: “Battesimo di fuoco a San Siro vuole regalare a Commisso e a Firenze un pezzo di storia”. In taglio basso “Biraghi, subito la partita del cuore”. Di spalla leggiamo: “Pure nel governo si sta lavorando per Commisso”.

