Corriere dello Sport-Stadio: Il tesoretto intoccabile del patron Commisso

Sul Corriere dello Sport-Stadio, per quanto riguarda la Fiorentina, a pagina 27 leggiamo: “Solo Vlahovic cuore viola”. Sottotitolo: “Dusan spopola sui sociale mentre applaude la curva della Fiorentina che ne ha fatto un idolo”. Di spalla: “Iachini al lavoro, sorpresa Ribery”. Infine in taglio basso: “Chiesa, il tesoretto intoccabile del patron Commisso”. Occhiello: “L’attaccante valutato non meno di 40 milioni. Ma non è l’unico valore aggiunto del club viola”:

