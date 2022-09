Corriere dello Sport-Stadio: La Conference chiama, Cabral è in linea

A pagina 17 del Corriere dello Sport-Stadio troviamo stamani tutti gli articoli sulla Fiorentina. Grande spazio viene dato a: “Milenkovic stop ritorna a ottobre”. Sommario: “Il problema muscolare rilevato lo terrà fermo per le prossime quattro partite”. E ancora: “L’obiettivo ora è riaverlo proprio con l’Atalanta dopo la sosta”. Di spalla un commento, scritto da Alberto Polverosi e intitolato: “Fiorentina, comunicare e crescere”.

In taglio basso le novità in arrivo per la prossima gara: “La Conference chiama, Cabral è in linea”. Occhiello: “Nella prima edizione è arrivato a 13 reti con il Basilea“.