Corriere dello Sport-Stadio: La coppia è fatta per il debutto

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo stamani sulla Fiorentina: “Castrovilli incoronato“. Ovvero: “Il talento della viola indosserà la maglia numero 10 di Antognoni“. All’interno del giornale, a pagina 17, viene ripreso il tema: “Castrovilli, un 10 firmato Antognoni”. Sommario: “Glielo aveva augurato in diverse occasioni, da sabato tocca a lui. Il club lavora sul prolungamento”. In basso: “Borja Valero, da oggi torna sindaco”. Infine c’è: “Ribery-Kouame per il debutto della Fiorentina“.

0 0 vote Article Rating