Corriere dello Sport-Stadio: La difesa riparte da Martinez Quarta

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, c’è spazio anche per la Fiorentina in prima pagina: “Rocco aspetta il sì di Gattuso”. Sommario: “Commisso ha scelto Rino: nuovo pressing dopo Napoli-Verona”. Sommario: “La Fiorentina stringe i tempi per impostare la stagione del rilancio”. A pagina 23 si legge: “Rocco aspetta segnali, tocca a Gattuso inviarli”. Sommario: “La scelta del tecnico è la prima: determinerà anche quella su Ribery”. In taglio basso: “La difesa riparte da Martinez Quarta”. E ancora: “Da Rasmussen a Lirola, addio quasi certo”.