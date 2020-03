Il Corriere dello Sport-Stadio in prima pagina titola in alto: “Fiorentina pronta”. A pagina 10: “Iachini, attenti alle trappole”, in basso Gotti: “temo le verticalizzazioni della viola”. A pagina 11: “Castrovilli, il presente e futuro viola di una Fiorentina ambiziosa”, chiusura in basso con: “Vlahovic resta favorito in attacco”.