Corriere dello Sport-Stadio: Milik, Simy o Pavoletti, chi oltre a Vlahovic?

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, leggiamo questo titolo sulle trattative della Fiorentina: “Rocco in pressing per Nico Gonzalez“. A pagina 27 viene ripreso e ampliato il tema della prima: “Viola, su tre tavoli a nervi tesi”. Sommario: “Lo Stoccarda vuole 27 milioni per Gonzalez, il Valencia tiene duro per Guedes ma ha bisogno subito di soldi. E c’è Oliveira con il Porto“. E ancora: “Sull’argentino bisogna tenere a bada sia Brighton che Tottenham. Nei prossimi giorni verrà intanto ufficializzato il ruolo di Burdisso“. In taglio basso: “Milik, Simy e Pavoletti oltre a Vlahovic“.