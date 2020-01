Corriere dello Sport-Stadio: Pedro via e ora Duncan

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo il titolo: “Si rigode”. A pagina 8 l’apertura è sul match di ieri pomeriggio: “Cutrone e Lirola, impresa Fiorentina”. A pagina 9 leggiamo: “Manganiello ok, ma Banti shock: errore anti-VAR”. A seguire: “Insulti alla madre di Gasp: “Deficienti inaccettabili”. Di spalla il commento: “Il ‘diritto’ all’insulto: alibi di chi non cambia”. In taglio basso le pagelle: “Castrovilli protagonista, Vlahovic sbaglia un gol”. A pagina 10 le dichiarazioni del presidente: “Commisso “Eroici”. Una Viola esaltante”. Poi c’è: “Lirola, primo gol con la Fiorentina: “Con la palla dentro sono impazzito”. In taglio basso: “Dragowski: “Terracciano sei un muro”. A pagina 11: “Iachini non si ferma: “Sotto col Napoli”. Sul mercato: “Pedro via, ora assalto a Duncan”. Di spalla: “Cutrone: “Viola che vittoria, avanti così”.