Corriere dello Sport-Stadio: Politano a Firenze, ecco l’acconto per Castrovilli

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo il titolo: “Alba Viola“. Sommario: “Porte aperte al Franchi e accoglienza da brividi; il tecnico si commuove. A sorpresa si presenta anche Ribery con le stampelle. Cutrone, segnali positivi dal Wolverhampton. E il Torino ora può liberare Bonifazi“. A pagina 5 sul mercato leggiamo: “Ecco l’acconto per Castrovilli“. Occhiello: “Politano a Firenze per prenotare il centrocampista”. A pagina 10 leggiamo: “La Fiorentina spinta dai 7mila”. In taglio basso: “Lirola, il fedelissimo da rilanciare”. A Pagina 11 ancora mercato: “Bonifazi cerca più spazio, offerta da doppia cifra”. Infine: “Giovanili, svolta nel 2020”.