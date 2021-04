Corriere dello Sport-Stadio: Riscatto Fiorentina

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Viola, scatto salvezza. La Fiorentina lotta e vince 2-1 a Verona“. Sommario: “Vlahovic leader: sblocca la sfida su rigore e firma il sedicesimo gol in campionato. Caceres realizza il raddoppio, Salcedo accorcia. Festa Commisso in tribuna”. A pagina 19 si legge: “Vlahovic e Caceres, riscatto Fiorentina. La squadra di Iachini guarda alla salvezza con più ottimismo”. Sommario: “I viola tornano al successo dopo due ko consecutivi. Il Verona si sveglia troppo tardi: Salcedo non basta”.