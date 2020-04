Sul Corriere Fiorentino in edicola questa mattina, a pagina 13 l’apertura è per l’allarme sui conti della Fiorentina: “Meno venti milioni“. Questi gli introiti in meno per il club viola se il campionato non arrivasse alla fine. In taglio basso troviamo un’intervista al giornalista e tifoso viola, Corrado Formigli: “Le partite? Le rivivi con le figurine”.