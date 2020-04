Sul Corriere Fiorentino di oggi, in primo piano per quanto riguarda la Fiorentina troviamo un articolo intitolato: “Chiesa-Juve, ci risiamo“. Ma il presidente viola Commisso è pronto ad alzare un muro nei confronti dei bianconeri. In taglio basso nella pagina dedicata ai viola troviamo le parole di Barone che ha detto: “Ci prepariamo per ripartire”.