Corriere Fiorentino: Corsa ai colpi per gennaio. Berardi resta il sogno

Sul Corriere Fiorentino di oggi, troviamo questo titolo in grande sulla Fiorentina in prima pagina: “Che cosa manca?”. Ovvero: “La sconfitta di Torino ha fatto emergere ancora i limiti dei viola. Rosa corta, troppi cartellini rossi. Servono rinforzi dal mercato.

All’interno, apertura per: “Quello che non ho…”. Sottotitolo: “Pochi cambi per il gioco di Italiano e pochi marcatori oltre a Vlahovic. Le ambizioni viola si scontrano con i limiti di una rosa da migliorare”. A pagina 3: “Un’ala e un attaccante, corsa ai colpi per gennaio. E Berardi resta il sogno”. Sottotitolo: “La stella del Sassuolo primo nome della lista. Idea Alvarez“.