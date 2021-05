Corriere Fiorentino: Il calabrese che si sente “più lumbard che terrone”

In prima pagina sul Corriere Fiorentino di oggi, titolo riservato al nuovo allenatore della Fiorentina: “Gattuso, il calabrese “un po’ lumbard”. A pagina 10 l’apertura è per: “Come sarà la Fiorentina di Gattuso“. Sommario: “La rivoluzione del nuovo allenatore potrebbe partire proprio da un portiere che sappia iniziare dal basso l’azione. Poi i rinforzi al centro della difesa e sulle fasce. In attacco il primo obiettivo è tenere Vlahovic. Il dubbio Ribery“. In tagli basso: “Quando a Pisa bruciò lo striscione “Mai una gioia” durante la festa per la promozione in serie B”. A pagina 11 invece leggiamo: “Rino, il calabrese che si sente “più lumbard che terrone”. Un riferimento alla sua frase pronunciata nel giorno della sua presentazione da allenatore al Milan.