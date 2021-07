Corriere Fiorentino: “Io resto qui!”

In prima pagina sul Corriere Fiorentino di oggi, a proposito di Fiorentina c’è questo titolo: “Rilancio Benassi: “Dopo tanti infortuni ora cerca riscatto “Pronto a lottare”. A pagina 4 sullo stadio: “Foster, Casamonti, Boeri, forse Fuksas. Per il Franchi è una gara tra Archistar”. Sottotitolo: “Il bando per lo stadio è partito, tra giovani e grandi studi americani. A marzo il vincitore”. A pagina 10 invece c’è: “Io resto qui”. Ovvero: “Benassi: “Sto lavorando per puntare di nuovo a una maglia da titolare”.