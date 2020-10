Corriere Fiorentino: Le caviglie a pezzi dei viola

In prima pagina sul Corriere Fiorentino c’è il titolo: “Muro viola“. Ovvero: “Commisso all’attacco: “L’entusiamo è sceso per colpa delle critiche”. A pagina 11 troviamo: “Beppe e Rocco alzano il muro”. E ancora: “Il patron viola: “Qui pensavano spendessi i soldi a caso”. In taglio basso: “Ribery e Pezzella con le caviglie a pezzi, Roma a rischio”. Sottotitolo: “Per i due leader dello spogliatoio ancora problemi fisici: difficile il recupero per la gara dell’Olimpico”.

