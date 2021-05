Corriere Fiorentino: L’incubo rimonta

Sul Corriere Fiorentino di oggi, l’apertura sui viola a pagina 10 è per: “L’incubo rimonta”. Sottotitolo: “La Fiorentina è stata ripresa dopo il vantaggio in un terzo delle partite: la debolezza della difesa”. In taglio basso: “Record su record, Vlahovic anche meglio di Batigol”. Sottotitolo: “L’attaccante serbo punta a superare quota 20, ma è già entrato nella storia viola”.