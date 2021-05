Corriere Fiorentino: Si complica anche De Zerbi e Juric torna in lizza

In prima pagina sul Corriere Fiorentino leggiamo il titolo: “Tre punti al vento”. Sottotitolo: “La Fiorentina si fa raggiungere più volte dal Bologna, non basta la doppietta record di Vlahovic. Terzultimo posto ancora vicino”. A pagina 2: “Vlahovic balla da solo”. Mentre a pagina 3 troviamo: “In difesa senza difendere: la cura non funziona e mette a rischio la salvezza”. Sottotitolo: “Quintultima squadra per reti subite e sempre trafitta da 11 partite”. A pagina 4: “Iachini non può stare tranquillo “Serviva vincere, errori pesanti”. Sottotitolo: “L’amarezza del tecnico. Per il futuro si complica anche De Zerbi, Juric torna in lizza”.