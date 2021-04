Corriere Fiorentino: Vlahovic e il dribbling sul rinnovo

In prima pagina del Corriere Fiorentino, questo è il titolo che troviamo sulla partita della Fiorentina: “Cucchiaio d’oro”. A pagina 2 leggiamo: “Colpo (quasi) riuscito”. A pagina 3 invece su Vlahovic: “Gli ha fatto il cucchiaio. La sfrontatezza di Dusan e il dribbling sul rinnovo”. Sottotitolo: “Joe Barone all’attaccante serbo: “I contratti si rispettano”. A pagina 4 il rammarico in casa viola: “Iachini si morde il cappellino: “Potevamo fare il secondo gol”. Di spalla il commento: “Ma il gatto non c’è nel sacco”.