Corsi si arrabbia, ma non può farlo sul gol annullato all’Empoli. Luperto, un’ammonizione che non ci sta, ma sulla seconda c’è poco da dire

Diversi episodi hanno caratterizzato la partita tra la Fiorentina e l’Empoli. La squadra azzurra esce dal Franchi arrabbiata per alcune decisioni arbitrali e tutti hanno visto le proteste del presidente Corsi rivolte al designatore Rocchi direttamente in tribuna.

Il numero uno empolese non può però arrabbiarsi sul gol annullato. Pinamonti colpisce il piede di Terracciano al momento del suo rinvio, togliendogli l’appoggio. Qualcuno potrà dire che senza la moviola nessuno, o quasi, se ne sarebbe accorto. Ma la moviola ora c’è e dunque è stato giusto annullarlo.

Dove può recriminare la formazione ospite è per il primo giallo comminato a Luperto. Per Massimi è il difensore a compiere fallo su Cabral. Se punizione c’è, semmai è per l’Empoli. L’ammonizione non ci sta. Detto questo, sulla seconda, che costa l’espulsione dello stesso Luperto, c’è invece poco da dire. Sapendo di essere già stato sanzionato, il difensore avrebbe fatto bene ad evitare di fare un intervento scomposto. Tra l’altro, proprio a seguito di questo fallo è nato il gol partita della Fiorentina.

Regolare infine il gol di Gonzalez che segna con un misto di testa e spalla, senza toccare con un braccio. C’è stata un’attenta analisi del VAR prima di convalidare la rete che ha dato la vittoria alla Fiorentina.