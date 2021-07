Corvino crede ancora in Zekhnini e lo rivuole a Lecce: la Fiorentina è pronta a piazzare un esubero

Pantaleo Corvino lo portò a Firenze nel 2017. Di fatto però l’avventura di Rafik Zekhnini con la maglia della Fiorentina non si è mai accesa, costellandosi di prestiti tra l’Olanda e la Svizzera. L’ex DS viola però sembra credere ancora in lui, visto che secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com il Lecce starebbe pensando all’ala sinistra da poco rientrata a Firenze dopo l’esperienza al Lausanne-Sport. Corvino infatti è il direttore generale dell’area tecnica della società pugliese e potrebbe riavere il norvegese con se in prestiti con diritto di riscatto (che diventa obbligo in caso di promozione).