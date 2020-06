Corvino: “Pezzella e Milenkovic figli del mio secondo ciclo alla Fiorentina. Castrovilli un investimento a lungo termine”

Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina, è tornato a parlare del club viola a Radio Musica Television. Queste le parole del dirigente pugliese: “Pezzella e Milenkovic sono figli del mio secondo ciclo a Firenze, nel quale si è puntato su un mix tra giocatori d’esperienza assieme a giovani prospetti talentuosi. Entrambi i difensori hanno molto mercato: in passato per il serbo abbiamo rifiutato una grande offerta proveniente da un top club della Premier League. Per questo, non sarei meravigliato se il Napoli fosse interessato a loro due. Castrovilli? E’ un giovane talento, il suo arrivo alla Fiorentina è stato un investimento a lungo termine. Al Bari abbiamo pagato un milione di euro più la mete del cartellino di Petriccione: in futuro potrà fare molto bene”.

0 0 vote Article Rating