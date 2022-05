Cragno piace alla Fiorentina: Il Cagliari e una valutazione da prima scelta

Prima Dragowski. Poi anche Terracciano. Capita, senza dubbio. Ma se c’era bisogno di far scattare un allarme-portieri, questo allarme ha iniziato a suonare forte e chiaro domenica pomeriggio, a Milano. San Pietro (Terracciano) sbaglia, i rossoneri ne approfittano e addio partita. Terracciano, appunto, proprio come era stato in coppa, a Torino, per Dragowski.

Episodi decisivi, anticipati da avvisaglie importanti anche nel corso degli altri mesi della stagione, facendo spazio a idee di mercato.Già, ma chi potrebbe essere il volto nuovo fra i pali della Fiorentina? Come scrive La Nazione, il primo sondaggio concreto – che risale addirittura alla scorsa estate – riporta alla mente l’idea Cragno. Soluzione gradita, ma evidentemente non facile, con il Cagliari attento a una valutazione del portiere da ’prima scelta’.