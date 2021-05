“Credo che Hysaj e Ospina siano giocatori che Gattuso porterebbe volentieri a Firenze. Non c’è stato mai un gran rapporto con Napoli, perché…”

Il giornalista napoletano del Corriere dello Sport Antonio Giordano ha parlato a Radio Bruno dell’arrivo alla Fiorentina di Gennaro Gattuso e non solo: “A Napoli ho conosciuto almeno quattro Gattuso diversi, da quello che rischia l’esonero poco dopo essere subentrato a Ancelotti a quello che si rialza e si guadagna la riconferma quando Juric sembrava vicinissimo ad arrivare al Napoli. Il rapporto con la piazza non c’è mai stato ma non ha mai avuto tifosi allo stadio, non è colpa di nessuno. Hysaj e Ospina sono giocatori che secondo me Gattuso di porterebbe volentieri a Firenze”.