Cresce la tensione nel mondo del calcio: non c’è intesa su una linea unica da seguire… E intanto la UEFA minaccia

Altro giro altra corsa: questo pomeriggio si è svolta un’altra assemblea della Lega Serie A insieme a tutte le società. Con un comunicato ufficiale è stato fatto sapere che “riguardo alla possibile disputa delle restanti partite di Serie A TIM e di Coppa Italia, la Lega Serie A considererà la ripresa dell’attività sportiva quando le condizioni sanitarie lo permetteranno“. Non c’è alcuna novità nemmeno sul fronte taglio stipendi come riporta la gazzetta.it. Non ci sarebbe infatti ancora l’intesa tra tutti i presidenti di Serie A per la scelta di una linea comune da seguire. Il tempo passa, l’incertezza aumenta. Il presidente della UEFA questo pomeriggio ha commentato la scelta della federazione belga di terminare il campionato: “Se altre leghe faranno così, rischieranno l’esclusione dalle prossime coppe europee”. Oltre al momento difficile, sembra crescere anche la tensione nel mondo del calcio.