Criscitiello: “Imprenditori vincenti nella vita non è detto che lo siano nel calcio. I Della Valle sono scappati da Firenze e le plusvalenze di Corvino…”

Un estratto dell’editoriale per Tmw di Michele Criscitiello che si concentra sugli imprenditori ma il riferimento è alla vecchia proprietà viola, dopo che di quella attuale era già stata fatta una ode le scorse settimane da parte del giornalista:

“In chiusura una riflessione sugli imprenditori nel calcio. Se sei vincente nella vita professionale e fai calcio non è detto che tu riesca a vincere anche nel maledetto pallone. Anzi. Abbiamo casi illustri dove i soldi ci sono e farebbero felici tutti ma l’equazione soldi=vincere nel calcio non ha mai funzionato. Il Sassuolo di Squinzi prima di arrivare ai livelli di oggi ha speso una marea di soldi in C, non riusciva a salire dalla B alla A e solo dopo tanti tentativi ha trovato il Paradiso. A Vibo, il Presidente Caffo addirittura è retrocesso in serie D con la sua Vibonese. Il “Signor Amaro del Capo” che con le sue finanze potrebbe fare una serie A di alto livello addirittura ha perso la Lega Pro. Il fondo che gestisce il Padova ha anche il Lens in Francia ma sono due anni che spende e spande ed è ancora in serie C. Tanti casi di imprenditori forti ma che nel calcio non sono riusciti a sfondare. A Firenze i Della Valle sono stati costretti a scappare. Gli unici successi sono state le plusvalenze di Corvino. A Torino, Urbano Cairo, Signor Rcs, non riesce a lanciare il progetto Toro ed è Presidente ormai dal 2006. Tanti insuccessi e pochissime soddisfazioni. Saputo a Bologna ha deciso di fare le cose oculate, giustamente, ma il progetto non decolla eppure potrebbe costruire una squadra da Champions, soldi alla mano”.