Criscitiello: “Italiano da 7, sistemare la Fiorentina non era facile e Firenze non è una piazza facile…”

Pagelle agli allenatori da parte di Michele Criscitiello, che dà un ottimo 7 a Vincenzo Italiano, nel suo editoriale su Tmw:

“Non era facile sistemare la Fiorentina ma lui c’è riuscito e sta facendo un grande lavoro sul campo. La società ha indovinato il mister e per Italiano si avvicina la definitiva consacrazione dopo i capolavori di Trapani e La Spezia. Firenze non è piazza facile ma lui ha dato una vera identità alla squadra. Il caso Vlahovic lo sta gestendo bene. Bravo a ridare una seconda vita a calciatori quasi finiti. Di lui apprezziamo la spregiudicatezza. Va a prendere gli avversari alti e se la gioca con tutti. Unico modo per non prendere batoste. Squadra più alta di 20 metri e si prende anche tanti 1 vs 1″.