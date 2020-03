Cronaca di un mercato complicato: da Chiesa a Dalbert, passando per Milenkovic. E Castrovilli…

In una situazione di sconcertante, inaspettato e improvviso immobilismo, il mercato della Fiorentina sopravvive al telefono e su Skype. Il Coronavirus non fa distinzioni, ha sorpreso tutti e costretto a rivedere i piani. La situazione è ingarbugliata. Non è dato ovviamente sapere quando finiranno i campionati, ne’ quando (e se) inizieranno i successivi. Naturale che in un contesto del genere per le società calcistiche sia faticoso programmare il futuro. Si naviga a vista.

Fra le questioni più scottanti di casa viola, al primo posto c’è sicuramente il dubbio sulla permanenza di Chiesa. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, il futuro del classe ’97 in maglia gigliata è più che a rischio. Sarebbe l’Inter la prima candidata, più defilata la Juventus, anche perché dopo le roventi parole di Rocco la tensione è alta con i bianconeri. Tuttavia, anche German Pezzella potrebbe partire. Il rendimento del capitano viola in stagione è stato molto deficitario, e non ci sarebbe da stupirsi se in estate la Fiorentina non lo confermasse, rimpiazzandolo con un altro elemento esperto.

Capitolo Milenkovic. Il serbo classe ’97 è la colonna della difesa, ed un’arma importante anche offensivamente. 6 le reti dell’ex Partizan in due stagioni da titolare. Il valore di mercato del calciatore oscilla tra i 30 ed i 35 milioni di euro. Da sottolineare che il 10% dei soldi dell’eventuale cessione andrebbero al Partizan. Il contratto del ragazzo di Belgrado scade nel 2022. Se il rinnovo non dovesse arrivare, saremmo di fronte ad una vera bomba ad orologeria, considerato che il ragazzo è gestito da Fali Ramadani. Tuttavia, il futuro di Milenkovic non è a rischio. Al termine della stagione, o quando sarà il momento opportuno, la dirigenza viola provvederà al rinnovo.

Da valutare anche il futuro di Dalbert. Il brasiliano si sta comportando piuttosto bene sulla sinistra, ma il suo futuro è incerto. Il prestito secco, il valore del calciatore e le pochissime probabilità che l’Inter acquisti Biraghi stanno portando la Fiorentina a valutare altre opportunità. In mezzo al campo la conferma di Badelj è ad oggi da escludere, ed è caccia ad un regista. Arriverà anche una mezzala, in grado di alternarsi con Duncan, Amrabat, Pulgar e Benassi.

Il nuovo numero 10 viola sarà con ogni probabilità Gaetano Castrovilli, elemento chiave del progetto di Commisso, che verrà avanzato di qualche metro per dare libero sfogo al proprio estro. L’intenzione dovrebbe infatti essere quella di passare di base ad un modulo che preveda un trequartista pressoché puro e due punte di ruolo. Ad i già presenti Vlahovic, Cutrone, Ribery e Kouamè, c’è la volontà di andare a prendere un attaccante forte ed in grado di dare le giuste garanzie.