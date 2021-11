Cucchi: “Spero che Vlahovic resti, per le aspirazioni dei tifosi viola. Pioli? A volte ha pagato per colpe non sue”

Il giornalista di Radio Rai Riccardo Cucchi ha parlato a Radio Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Mi auguro che la Viola riesca a tenere Vlahovic. La tifoseria ora ha grandi aspirazioni e il sebo è un attaccante all’altezza di esse. È legittimo pensare che il giocatore voglia alzare l’asticella e andare in una squadra più forte, ma la sua permanenza in viola gioverebbe all’equilibrio di tutto il campionato italiano”.

E poi ha aggiunto: “Pioli? In certi momenti ha pagato lui per tutti, come tutti gli allenatori che quando le cose vanno male sono il capro espiatorio. Con il Milan ha fatto un bel processo per migliorare anche dal punto di vista della godibilità del gioco. Sono molto curioso nel vedere uno scontro tra la Fiorentina di Italiano e il Milan di Pioli“.