Cucci: “Commisso ci mette passione ma la gestione è ancora immatura. Fiorentina squadra incompiuta, Italiano continua a cambiare senza trovare i giocatori giusti”

Storico giornalista e opinionista, Italo Cucci a Radio Toscana ha parlato del momento della Fiorentina analizzando anche la gestione dei primi anni di Rocco Commisso: “A Bologna ho visto nella Fiorentina una mancanza di partecipazione, dedizione, di cuore non ne ho visto molto. Mi sembra una squadra incompiuta che Italiano, che stimo molto, continua a cambiare senza avere trovato il gruppo di giocatori che possono far ottenere dei risultati. I giocatori poi sono già a pezzi perché il ritiro ed i campionati iniziano troppo presto, l’influenza del fattore climatico è devastante. Il Mondiale in inverno indirizza anche le scelte dei calciatori: quelli che ci devono andare e quelli che vogliono provare ad andare finiscono per tirare il c*** indietro quando si avvicina il momento delle partite”.

Infine Cucci si concentra sul presidente viola Commisso: “Mi piace, è un po’ naïf ma si arrabbia perché ci mette anche della passione. Non credo che a Firenze abbia trovato il modo di fare speculazione oltre chissà quale genere. E’ circondato da gente che una mano gliela dà ma la gestione è ancora immatura. Deve capire che si trova in un mondo come quello del calcio che è particolare. Piedi per terra. Io ricordo il presidente Baglini che non era un ipermiliardario ma sapeva svolgere il suo ruolo nel modo migliore”.