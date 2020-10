Cutrone ‘pareggia’ il conto con i competitor ma basterà per convincere Iachini?

Rimasto, suo malgrado, come ultime ruota del carro per quanto riguarda l’attacco, Patrick Cutrone ha avuto modo di ritrovare confidenza con il gol però in azzurro, trascinando l’Under 20 (con asterisco) nella sfida con l’Irlanda. Così il classe ’98 è salito a quota 1 in stagione, raggiungendo i suoi due competitor in maglia viola Kouame e Vlahovic: ora chi ha più fuoco dentro deve prendere il largo, anche solo per creare una gerarchia un po’ più chiara su chi debba meritare la maglia da titolare. Intanto Cutrone si è rimesso in carreggiata con una rete almeno per ora però non dovrebbe convincere Iachini a rilanciarlo dal primo minuto nella sfida della ripresa con lo Spezia.

