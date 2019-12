Cutrone supera tutti: La Fiorentina lancia lo sprint per il centravanti. Commisso diventa decisivo

Alla fine il nome di Patrick Cutrone è quello che è balzato in cima a tutte le preferenze per quanto riguarda la Fiorentina. Il club viola potrebbe avere un centravanti già entro la fine di questa settimana. Resta da definire la formula con gli inglesi del Wolverhampton perché si è partiti da prestito con diritto di riscatto, che però potrebbe anche tramutarsi in obbligo se arriverà l’ok definitivo da parte del presidente Rocco Commisso e se Pedro dovesse essere ceduto a titolo definitivo (situazione che approfondiremo a parte).

Quello di Cutrone, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, sarebbe stato il primo nome emerso nelle chiacchierate tra Pradè e il neo allenatore viola Iachini. Giocatore perfetto per l’idea di calcio che il tecnico vorrebbe sviluppare con la sua Fiorentina.