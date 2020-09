Da 93 milioni a 225, la via con il quale Commisso vuole raggiungere i ricavi di Roma e Everton. Venti più trenta: La ricetta vincente studiata direttamente…dal Presidente

Uno Stadio per la vittoria anzichè “fuga per la vittoria”. Oltre al campo e al mercato, le vere ambizioni viola passano dai mattoni al cemento, in una via attualmente che lega il quartiere di Campo di Marte a Campi Bisenzio. Ma come ribadito dal Presidente Commisso e anche dai due sindaci Nardella e Fossi con un cominicato congiunto, la priorità va al rifacimento dello stadio in viale Manfredo Fanti. Come spiegato dallo Studio di Monitor Deloitte, il Nuovo Stadio Franchi consentirà alla Fiorentina di diversificare e aumentare le proprie entrate: grazie al Nuovo Stadio, lo Studio dimostra infatti che i 93 milioni di euro di ricavi registrati nella stagione 18/19 cresceranno fino a raggiungere i 225 milioni. In poche parole la Fiorentina raggiungerà le entrate di club come Roma, Olimpique Lione ed Everton. Il tutto ovviamente grazie, in particolar modo alle attività commerciali che dovranno aumentare il fatturato viola a far “vivere” lo stadio sette giorni su sette.

Lo studio Deloitte evidenzia che il Nuovo Stadio Franchi genererà un boost rilevante per le attività commerciali all’interno e all’esterno dell’impianto: grazie al Nuovo Stadio, lo Studio dimostra infatti che i € 5,3M annui di ricavi delle attività commerciali che oggi beneficiano dei flussi generati durante le partite casalinghe aumenteranno fino a 126 milioni grazie ai 50.000 m2 di area commerciale del Nuovo Stadio. Ma dove sorgerebbe tutti questi spazi commerciali nell’area di Campo di Marte? Rocco Commisso all’interno della conferenza stampa di ieri ha risposto anche a questo, specificando che lo studio in questione lo ha portato avanti proprio il Presidente della Fiorentina stesso! “Gli spazi commerciali non nascerebbero tutti dentro lo STADIO, ma 20.000 metri quadrati all’interno e 30.000 metri quadrati all’esterno”. Spazi che comprenderebbero gli attuali terreni occupati dai campi dell’Olimpia Firenze e l’attuale centro sportivo. Un venti più trenta per far crescere esponenzialmente la Fiorentina. Sotto tutti i punti di vista.