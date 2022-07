Da Acerbi a Senesi: la Fiorentina e le alternative sul mercato per un rinforzo di spessore in difesa

La Fiorentina è alla ricerca di un rinforzo importante per la retroguardia, anche a fronte di un’eventuale partenza di Nikola Milenkovic in questa sessione di mercato. Oltre al grande nome di Simon Kjaer del Milan i viola hanno una lista di nomi che potrebbero fare al caso loro. Secondo La Gazzetta dello Sport nell’elenco c’è il nome di Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio. I rapporti tra il giocatore e il mondo biancoceleste sono tutt’alto che idilliaci, e il club capitolino sta virando su Romagnoli.

Nel mirino resta anche il centrale argentino del Feyenoord Marcos Senesi, per la quale però permane la concorrenza dei francesi del Rennes. Un’altra pista porta invece a un terzino adattato a giocare al centro della difesa, ovvero Marlon, ex Sassuolo che l’allenatore Roberto De Zerbi si è portato in Ucraina allo Shakthar: il giocatore brasiliano avrebbe tra l’altro il gradimento completo del tecnico viola Vincenzo Italiano.