Da Boateng a Rasmussen, passando per Eyssseric: il pesante boomerang dei prestiti è pronto a tornare alla Fiorentina

Quando Pradè è arrivato per la seconda volta alla Fiorentina si è trovato di fronte un problema non da poco, che da qualche estate a questa parte ricorre costantemente in casa viola. La rosa è affollata e i prestiti la maggior parte delle volte servono solo per non avere il peso economico di giocatori extra in rosa. Sono addirittura 27 i contratti dei giocatori ancora di proprietà del club viola che prevedono la fine del prestito fissata al 30/06/2020. Tra questi c’è anche Amrabat, Biraghi, il cui futuro è ancora incerto tra Milano e Firenze, tanti giocatori ormai fuori dagli schemi societari e anche tanti giovani (tutti over 20) che a rigor di logica dovrebbero già far parte della Prima Squadra (almeno per età anagrafica).

Da tenere conto però che questa pazza stagione potrebbe far sì che non tutti tornino subito alla base, ma che i contratti siano prolungati ancora per un po’. Pradè deve comunque essere pronto a girare di nuovo la roulette, come in quei siti online tipo Betfirst o Casino777, per provare a piazzare nuovamente tutte le pedine non necessarie. Un eredità importante e pesante, di cui la Fiorentina di Commisso dovrà prima o poi liberarsi.

Tutti i giocatori il cui contratto finisce in data 30/06/2020: Amrabat, Biraghi, Boateng, Zurkowski, Rasmussen, Dabo, Ranieri, Hancko, Cristoforo, Eysseric, Montiel, Zekhnini, Diks, Gori, Graiciar, Hristov, Cerofolini, Baroni, Pinto, Ferrarini, Meli, Ghidotti, Lakti, Trovato, Illanes, Marozzi, Diawara.