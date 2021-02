Da fuori rosa a vice-Ribery: la Fiorentina riscopre la crescita di Eysseric, tra meriti suoi e demeriti altrui

Era stato talmente angosciante il primo tempo viola contro lo Spezia, che Cesare Prandelli è dovuto correre subito ai ripari, ripescando dalla panchina Valentin Eysseric, oltre ad un Castrovilli subentrato per i problemi fisici di Bonaventura. E i due hanno cambiato la partita: se dal numero 10 era lecito attendersi risposte, dal francese non erano in programma certo i fuochi d’artificio. Invece l’ex Nizza ha dato alla Fiorentina una maggior qualità nel fraseggio e nel possesso, aiutato anche da un baricentro e un atteggiamento un po’ più propositivi da parte dei compagni. E dire, ricorda il Corriere dello Sport-Stadio, che Eysseric era finito anche fuori rosa qualche mese fa, in attesa di essere piazzato: Prandelli invece l’ha recuperato e ci ha puntato fin da subito come alternativa a Ribery. Ora, anche in vista di Udine, è lui il candidato numero qualora Le Roi non dovesse recuperare, vista anche la pessima condizione di Kouame, che di sicuro per far rimpiangere Ribery finora ce l’ha messa tutta.

0 0 vote Article Rating