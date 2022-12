Da Vlahovic a Chiesa, è l’ora dei tagli per la Juventus. Chi può partire in nome del bilancio

Il nuovo corso della Juventus dovrà passare da dolorose rinunce. Il monte ingaggi della Vecchia Signora ammonta a più di 100 milioni netti a stagione, qualcosa di insostenibile al momento: ecco perché sembra inevitabile che a giugno, se non già a gennaio, si proceda a dare una pesante sforbiciata ai costi.

Tra i primi a partire, si legge sul QS, ci sarà probabilmente Angel Di Maria: la stella che non ha mai brillato. Poi Alex Sandro, la bandiera in scadenza a giugno, che ben difficilmente rinnoverà. Sempre l’estate prossima potrebbe essere quella d’addio per Adrien Rabiot e Juan Cuadrado, anch’essi sotto contratto fino al 2023. Passando poi a nomi ancora più caldi, ovvero quelli di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, le giovani stelle acquistati a suon di milioni dalla Fiorentina e che dovevano essere i trascinatori del futuro per la Juve.