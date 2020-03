Da Vlahovic al bomber da 20 gol: c’è posto per Cutrone?

La Fiorentina, anche a causa dell’emergenza Coronavirus che ha bloccato la Serie A, sta cominciando a pianificare la squadra del futuro. Sono molti gli interrogativi da sciogliere, a cominciare dall’allenatore che siederà sulla panchina viola: il presidente Commisso confermerà Iachini o sceglierà un profilo di altro spessore per la sua Viola? Interrogativi che fanno discutere e riflettere i tifosi gigliati. Un altro rebus da sciogliere è quello dell’attacco: data per scontato la conferma di Vlahovic, che dovrebbe rinnovare il suo contratto nelle prossime settimane, sono ormai tante le voci che darebbero la Fiorentina intenzionata all’acquisto di un bomber da 20 gol a stagione. Se così fosse, come ha dichiarato Antonio Di Gennaro in esclusiva a Fiorentinanews.com, lo spazio per Patrick Cutrone sarebbe notevolmente ridimensionato.

L’ex Milan, arrivato in riva all’Arno nel mercato di gennaio, non ha avuto l’impatto che in molti si aspettavano e spesso Iachini gli ha preferito Vlahovic. Con l’arrivo di un altro attaccante gli spazi si ridurrebbero ulteriormente per un giocatore che – ricordiamolo – costerà alla Fiorentina quasi 20 milioni di euro. Un gol in 405′ con la maglia viola, a cui va aggiunto il rigore procuratosi contro il Milan: un rendimento sicuramente minore delle aspettative createsi per il suo arrivo. E così la Viola si interroga sul futuro di Cutrone, in attesa di risposte che inevitabilmente potranno arrivare solo dal mercato.