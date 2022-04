D’Agostino: “Italiano sta costruendo la sua storia, ma non serve fretta. Il Napoli sarebbe un passo troppo lungo”

Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex centrocampista della Fiorentina Gaetano D’Agostino ha parlato della lotta per l’Europa. Di seguito le sue osservazioni sulle contendenti della Fiorentina e anche una chiosa finale sulla clausola nel contratto di Vincenzo Italiano:

“Vedo la Lazio in difficoltà, c’è qualcosa che non mi quadra e mi sembra spaccata. La Fiorentina ha perso un’occasione a Salerno, ma ne avrà un’altra nel recupero: ad oggi, vedo la Viola e la Roma avanti. E non bisogna mai dare per morta l’Atalanta. Italiano sta costruendo la sua storia e sta facendo molto bene, la sua impronta è evidente: una battuta d’arresto ci può stare”.

E ancora: “Non è stato facile per il tecnico viola dover fare a meno di un pezzo da novanta come Vlahovic, Italiano sta facendo bene con una squadra che pareva da rifondare. La clausola? Ritengo che non serva fretta, è un tecnico giovane e fare un’altra stagione alla Fiorentina gli sarà utile. Andare a Napoli significherebbe fare un passo troppo lungo”.