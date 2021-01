D’Agostino: “La Fiorentina non è abituata a stare in quella posizione di classifica, quindi è difficile fare previsioni. I viola prendono troppi gol”

Intervistato da Calciomercato.com, il tecnico ed ex viola Gaetano D’Agostino ha parlato anche della squadra di Prandelli: “La Fiorentina deve trovare continuità: con la Juventus ha fatto una grande partita grazie a quella motivazione che negli incontri con i bianconeri non manca mai, sfruttando al massimo il momento “incerto” degli avversari. In attacco ha le potenzialità per fare bene, anche solo con Vlahovic, ma prende ancora troppi gol. È una squadra di blasone e spero che possa rialzarsi in fretta, ma non è abituata a stare in quella posizione di classifica, quindi è difficile fare previsioni”.

