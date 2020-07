D’Agostino: “Prima si parlava di Spalletti, ora di De Rossi. Non c’è vie di mezzo. Meglio vendere Chiesa adesso o aspettare che il prezzo risalga?”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Gaetano D’Agostino è intervenuto a Radio Sportiva parlando della situazione viola: “Si è tirata fuori dalla lotta salvezza, non matematicamente, ma può guardare al futuro in maniera serena”.

Poi su Federico Chiesa, oggi molto criticato, ha aggiunto: “I giocatori forti devono saper rendere a prescindere da dove vengono schierati, lui è un esterno d’attacco mentre le sue qualità sono da 4-3-3 o 3-4-3. La domanda: venderlo adesso o aspettare che il prezzo del cartellino risalga?

Poi sulla possibilità di vedere De Rossi in viola ha aggiunto: “Diventerà un bravo allenatore, ma andare a Firenze pronti via è difficile. Allenare la Fiorentina non è facile, prima si parlava di Spalletti, ora di De Rossi. Non c’è una via di mezzo”.