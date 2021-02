Dainelli: “Contenti di aver vinto il ricorso per Milenkovic, lui era il primo a tenerci. Castrovilli…”

Ai canali social della Fiorentina ha parlato il dirigente viola Dario Dainelli, queste le sue parole: “Abbiamo vinto il ricorso per Milenkovic e siamo molto contenti per lui, perché era il primo a tenerci. Le prossime saranno partite fondamentali. Tornerà in campo anche Castrovilli, un giocatore che può darci una grandissima mano. Spero torni in campo con l’entusiasmo di sempre”

