Dainelli: “Vlahovic ha tutto per stare al top, ma spero rimanga a Firenze. La Fiorentina deve…”

A TMW Radio ha parlato l’ex capitano della Fiorentina Dario Dainelli. Queste le sue dichiarazioni: “Sono contento di cosa sta facendo la Fiorentina in questo inizio di campionato, ci sono le basi per fare qualcosa di simile a quello che facemmo noi. L’importante è vincere con le medio-piccole e provare a fare sgambetti alle squadre superiori”

E su Vlahovic: “In allenamento si vedeva che aveva tutto, fisicità, tecnica, tiro, abnegazione e volontà. Se gli dici una cosa o pensa di avere una carenza ci lavora per migliorarsi. Era solo fatto di giocare, con consapevolezza. Nel momento in cui ha avuto continuità è sbocciato, com’era normale. Tecnicamente e fisicamente non ha un difetto. Lui è pronto per una big ma spero ancora che possa rimanere a Firenze sinceramente ma penso proprio di sì. Parliamo di un giovane, ma non per mentalità: ha consapevolezza grazie ai gol trovati, non gli manca nulla per stare al top”.